De acordo com a Marinha do Brasil, a orla do Rio deve registrar ondas de até 2,5m Daniel Castelo Branco / Arquivo / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 09:27 | Atualizado 25/05/2021 09:33

Rio - Esta terça-feira (25) deve marcar a segunda noite mais fria do ano de acordo com os dados do Centro de Operações do Rio (COR). Na previsão de hoje, o Centro do Rio e a Grande Tijuca serão os locais com menor temperatura. O clima vai se manter nublado, mas sem chuvas. Durante a noite, dados do Climatempo indicam que o município pode registrar 14°.

Segundo o COR, a baixa da temperatura ocorre devido uma massa de ar fria e de pouca umidade na retaguarda da frente fria que passou pelo Rio de Janeiro. Chuvas fracas e isoladas podem ser registradas na quarta (26) e quinta (27). A temperatura se manterá fresca até sexta-feira (28), com máximas de 31° e mínimas de 17°.

Ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio às 21h desta terça, de acordo com a Marinha do Brasil. A prefeitura recomenda que a população evite o banho de mar enquanto se mantiver o período de ressaca.