Comunidade do Borel Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 09:50

Rio - Moradores da comunidade do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio, relataram uma troca de tiros na região, na manhã desta terça-feira. Segundo os relatos, os tiros começaram por volta das 7h e também foram ouvidos na comunidade Chácara do Céu. A Polícia Militar informou que atua na região.

A plataforma Fogo Cruzado também registrou a troca de tiros. "Acordar 7h da manhã ouvindo tiroteio pesadíssimo no Borel", lamentou um.

De acordo com a PM, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Borel realizavam patrulhamento na região quando foram "atacados" por homens armados e houve confronto. A troca de tiros aconteceu na região conhecida como "Lajão".

Até o momento, não houve relatos de feridos, prisões ou apreensões.