Rio - Um casal de milicianos foi preso, nesta terça-feira, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Os dois atuavam em um condomínio de Chaperó como síndicos e faziam cobranças ilegais aos moradores. Com eles, foram apreendidos um colete balístico, dinheiro, anotações do tráfico, uma pistola, uma réplica de fuzil, munições, uma granada e um carro roubado. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Os dois foram encontrados na região após trabalho de inteligência da 50ª DP (Itaguaí). Eles vão responder por extorsão, porte ilegal de armas de fogo, usurpação da função pública, adulteração de sinal identificador de carro, organização paramilitar e receptação.

Em 2015, o homem foi preso por ser líder do tráfico de drogas em uma comunidade de Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. A mulher também tem anotações por tráfico de drogas e associação para o tráfico.