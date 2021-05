Eduardo Paes Lucas Menezes

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 16:01 | Atualizado 25/05/2021 16:06

"Eu acho que essa avaliação, essa multa eventual do presidente Bolsonaro, ela tem que ser avaliada pelo povo. O presidente é a principal autoridade do Brasil, ele vai ser sempre bem-vindo no Rio de Janeiro, e nós não vamos ficar nesse joguinho de multa né, o presidente tem essa responsabilidade, ele pode avaliar", afirmou Paes.



Publicidade

O ato começou em frente ao Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, com o presidente à frente do comboio. O grupo chegou a fazer duas paradas para fotos, uma próximo a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e outra em São Conrado. Por volta das 11h, o grupo já circulava pela orla da Zona Sul, em direção ao Aterro do Flamengo. Bolsonaro passeou de motocicleta por cerca de 60 quilômetros da cidade sem usar máscara.



Em lives compartilhadas via Youtube por apoiadores, o presidente aparece sem máscara cumprimentando apoiadores e chegou até a posar com um grupo de motociclistas, todos sem a proteção, antes da saída do local.



Publicidade

Apoiadores participam de 'Motociata' ao lado do presidente Bolsonaro pelas ruas das zonas Oeste e Sul da cidade. Evento começou por volta das 8h em frente ao Parque Olímpico e deve seguir até o Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo.#ODia



Crédito: Daniel Castelo Branco pic.twitter.com/chrteFro1x — Jornal O Dia (@jornalodia) May 23, 2021

Entenda as regras que foram descumpridas



Publicidade

Os participantes não utilizaram máscaras, causaram aglomeração, não respeitaram o distanciamento social e praticaram irregularidades descritas no Código Brasileiro de Trânsito. Entre as infrações cometidas, destacam-se:



Publicidade

1. Não utilização de máscaras

2. Aglomerar

3. Infringir regras de medidas sanitárias

4. Uso incorreto do capacete

5. Esconder de maneira integral ou parcial a placa da motocicleta

6. Não utilização dos cintos de segurança

7.Colocar o corpo para fora do automóvel

8. Participação de um militar da ativa em manifestação política

9. Pedidos de intervenção militar



A penalidade para quem não utiliza máscaras e contraria a lei estadual 8.859 de 2020 é de R$ 111,15 na primeira autuação. A reincidência leva o valor para R$ 222,31, podendo chegar em R$ 1.111,59. Caso uma aglomeração seja promovida, desacatando assim o decreto municipal 48.893/2021, uma multa de R$ 562,42 é imposta para pessoas físicas.