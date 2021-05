Angelo de Jesus de Lima Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 27/05/2021 08:18

Rio - O Disque Denúncia divulgou, na quarta-feira (26), o cartaz que pede informações sobre Angelo de Jesus de Lima, morador do bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Ele desapareceu no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 16h, após sair de casa afirmando que iria "passear".



De acordo com os familiares, Angelo faz uso de medicamentos controlados e já desapareceu outra vez. Na época, ele morava no município do Rio e foi encontrado por amigos.



Na época do desaparecimento ele estava com 58 anos, vestia um short preto, blusa vermelha, casaco de cor preto, e tênis azul.



O Disque Denúncia ressalta que toda informação é importante para a localização de uma pessoa desaparecida, e todas serão direcionadas para a delegacia responsável.

Confira os canais do Disque Denúncia:



- Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177;



- Facebook: https://www.facebook.com/desaparecidos.org/



- Site: https://www.desaparecidosdd.org.br/



- WhatsApp Desaparecidos: (21) 98849-6254; para enviar uma mensagem: https://bit.ly/2s1SyfH

- Aplicativo para celular - Disque Denúncia RJ