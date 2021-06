Informações foram divulgadas nesta quinta-feira, dia 3 - Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 17:55 | Atualizado 04/06/2021 17:57

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou nesta sexta-feira novos 99 óbitos e 1.520 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, o estado já contabiliza 880.267 diagnósticos com 51.419 mortes em decorrência do novo coronavírus. Nesta quinta, números de óbitos e novos casos eram 4.187 novos casos e 224 mortes, respectivamente.

Segundo os dados do painel, a taxa de letalidade do vírus se manteve em 5,84% nesta sexta-feira, em relação ao balanço desta quinta. O número de recuperados da doença foi de 2.123 nas últimas 24 horas.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais da rede pública em todo estado caiu de 83,6% para 83,2%. No caso dos leitos de enfermaria, também houve queda nos registros de 57,2% para 56,5%.

A fila de espera para leitos de terapia intensiva subiu de 49 para 50. O mesmo aconteceu com os pacientes que aguardam por leitos de enfermaria onde houve aumento de 15 para 29. O tempo de espera, segundo o painel, nestes dois casos de, foi de cerca de uma hora.