Thaís Álvaro Santos do Nascimento está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 09:29

Rio - Thaís Álvaro Santos do Nascimento, de 22 anos, baleada na cabeça e no ombro durante briga com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles, na madrugada do último domingo , segue internada em estado grave no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na manhã desta quarta-feira. De acordo com testemunhas, o motivo da discussão foi por conta de ciúmes.

Ainda segundo a família de Thaís, no trajeto até o hospital, a vítima sofreu duas paradas cardíacas. Na segunda, a jovem passou por uma cirurgia, que foi bem sucedida, apesar de ter perdido muito sangue e massa encefálica.

Caso

Na madrugada do último domingo (6), Thaís Álvaro estava com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Segundo testemunhas, a vítima teria jogado um copo de cerveja no namorado, que reagiu a ação com disparos de arma de fogo para o alto. Thaís, na tentativa de tirar a arma do parceiro, acabou atingida por dois tiros, um na cabeça e outro no ombro.

A tentativa de feminicídio está sendo investigado por agentes da 64ª DP (São João de Meriti).