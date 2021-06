Secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe - arquivo - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Jorge Costa*

Publicado 09/06/2021 14:45

Rio - Mais de 5,39 milhões de vacinas já foram distribuídas no estado do Rio de Janeiro, de acordo com os dados do vacinômetro, do portal da Secretaria de Saúde fluminense. No entanto, cada município tem uma taxa de vacinação particular. Algumas cidades como a capital e Niterói estão com a campanha mais adiantada, outras estão vacinando de maneira ampla, mas com menor velocidade. Um dos motivos que pode estar provocando este contraste é a demora nos registros de imunização das prefeituras, segundo explicou o secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppe.

"Temos hoje no Rio de Janeiro uma questão a ser melhorada no processo de vacinação, que é a informação por parte dos municípios em relação às doses aplicadas. A campanha vem ocorrendo, pois todas as doses que entregamos aos municípios são rapidamente utilizadas, mas os registros não estão sendo adequadamente informados no sistema de informação oficial do Ministério da Saúde, que é onde conseguimos enxergar como está ocorrendo a vacinação", disse.

A capital do Rio tem uma das campanhas mais aceleradas de imunização, com 35,1% da população total vacinada. Niterói tem 43%; São João de Meriti 30%; São Gonçalo informou ter 32,74% do público-alvo imunizado (maiores de 18 anos). Duque de Caxias (24%) e Nova Iguaçu (23,2%) também avançam na vacinação, mas ainda um pouco atrás das outras cidades.

Conforme a explicação do secretário estadual, as entregas de vacinas continuam a ser feitas e os municípios vêm promovendo a campanha, mas os registros de confirmação que completam a contagem pode ter um tempo diferente entre uma prefeitura e outra. Chieppe confirmou que, caso o Ministério da Saúde envie regularmente as remessas de doses, todo o estado estará com a população maior de idade vacinada até o fim de outubro.

"Temos um calendário unificado hoje no estado do Rio de Janeiro, pactuado com 92 municípios, que prevê que toda a população com mais de 18 anos vai receber pelo menos a primeira dose da vacina até outubro. Provavelmente quem recebeu esse primeiro imunizante deve esperar ainda até receber a sua segunda dose", afirmou.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que até outubro a população poderia voltar a "se abraçar", admitindo até a possibilidade de realizar o Réveillon na cidade se a cobertura de 90% de vacinação for cumprida.

Questionado pelo DIA, Alexandre Chieppe não chegou a mencionar a possibilidade de realização do Réveillon ou do Carnaval 2022, mas disse estar otimista e afirmou que o estado deve cumprir a sua meta de vacinação.

"Obviamente o cumprimento do calendário depende do aporte de vacinas que está previsto para o estado do Rio de Janeiro e, sendo feitas as entregas prometidas, não teremos dificuldade em cumprir nossa meta de aplicação da primeira dose para a população de até 18 anos até o final de outubro. Também estamos otimistas", finalizou.

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes