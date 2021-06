Estação do corredor TransBrasil inacabada na Avenida Brasil, altura da Cidade Alta - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 15:47

Rio - Um estudo realizado pelo Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP) mostrou que a população negra e de baixa renda seria a maior beneficiada com a finalização do BRT TransBrasil. Em construção desde 2014 e com previsão de finalização para 2022, o corredor tem potencial para figurar entre os de maior capacidade do mundo, além de redefinir o uso e a ocupação da Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade e que no último ano liderou o ranking de colisões com vítimas.



De acordo com os dados, o resultado da obra do corredor é promissor. Atualmente, 8,3% da população que ganha até 1 salário mínimo mora perto de uma estação de BRT. Com a finalização da obra esse número subiria para 12,7%. Com a finalização da obra, mais de 120 mil pessoas de baixa renda estariam mais perto de uma estação.

Para a população negra, os números são ainda maiores. Quase 60% a mais de pretos e pardos estariam mais próximos de uma estação. Enquanto que para a população como um todo seria um crescimento absoluto de quase 250 mil pessoas, cerca de 44,2%.



Estudo também avalia rede de estação em geral



Avaliando não somente o BRT, mas toda a rede de estação de média e alta capacidade, o estudo mostra que cerca de 95 mil pessoas com renda até 1 salário mínimo teriam mais oportunidades de deslocamento e quase 190 mil para a população geral. Os números também são positivos para pretos e pardos, com aumento de 13,4%.

Por fim, o estudo destaca que a TransBrasil tem um potencial de reduzir as desigualdades, principalmente para a população de baixa renda e de facilitar os deslocamentos da população no Rio de Janeiro e sua região metropolitana. Entretanto, só a sua finalização não será suficiente. A implementação do corredor TransBrasil precisa ser realizada na sua versão completa, com um corredor exclusivo até o centro da cidade e a finalização dos terminais Margaridas e Missões que garantem a conexão.