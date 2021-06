Governador Claudio Castro - Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 18:55

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, não enviou à Câmara dos Vereadores esclarecimentos sobre a ligação que recebeu de Dr. Jairinho logo após a morte do menino Henry Borel. Castro havia sido notificado pelo órgão no dia 25 de maio e o prazo para dar uma resposta era até a última quarta-feira (9). Apesar da Câmara aguardar um posicionamento do parlamentar, o chefe de Estado não tinha obrigação legal de responder os questionamentos.

O silêncio do governador surpreendeu Luiz Ramos Filho (PMN), relator do processo de cassação contra Jairinho. "Fiquei surpreso porque o Cláudio Castro foi nosso colega aqui na Câmara e esperava que ele fosse colaborar com este processo deste caso tão complicado. A sociedade cobra uma resposta e todas as informações são importantes para chegarmos a uma conclusão bem elaborada. Mas isso não vai prejudicar o nosso trabalho”, disse Luiz.

O relator espera finalizar o parecer até o próximo dia 16. "Justamente por ser um caso tão sensível, é necessário dar máxima celeridade. Vamos fazer o possível para concluir o processo o quanto antes", afirmou.

O Conselho de Ética também tinha pedido para convocar o conselheiro do Instituto D’Or, Pablo dos Santos Menezes. De acordo com o inquérito policial, Jairinho teria pedido que o corpo do menino fosse liberado do Hospital Barra D’Or sem que seguisse à autópsia no Instituto Médico Legal (IML).