O acidente não deixou nenhum ferido no local. - Reprodução/Tv Globo

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 09:33

Rio - Um caminhão ficou entalado na manhã desta quinta-feira sob uma passarela na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O veículo ficou parado na pista lateral da Avenida Ayrton Senna no sentido da praia, conhecido como Via Sete.

A passarela que acabou impedindo o veículo de passar liga o Shopping Uptown ao um polo do Sesc, cruzando as pistas Ayrton Senna e o Arroio Fundo.

O incidente não deixou feridos. De acordo com a Prefeitura do Rio, o local será inspecionado assim que o caminhão for retirado, para averiguar se houve algum dano causado a estrutura da passarela.