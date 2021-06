(Arquivo) Famílias deixaram prédios na Muzema, mas depois puderam voltar aos imóveis - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

(Arquivo) Famílias deixaram prédios na Muzema, mas depois puderam voltar aos imóveis Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 08:19 | Atualizado 18/06/2021 10:08

Rio - A Defesa Civil interdita prédio na Muzema, na Zona Oeste do Rio, por apresentar riscos estruturais. De acordo com o órgão municipal, o imóvel de dois andares mais um terraço fica localizado na Estrada do Itanhangá, próximo à Estrada do Pica Pau, e estava desocupado.

Publicidade

Apesar da promessa de fiscalização, quem mora no local não acredita em uma melhora. Um morador, que não quis se identificar, diz que vive com medo e que a área, dominada por milícias, foi abandonada pelo poder público depois do desabamento em 2019. Na época, 24 pessoas morreram depois que dois prédios irregulares caíram na comunidade.