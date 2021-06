Especialistas alertam para o perigo do monóxido de carbono liberado na queima do gás natural. - Divulgação

Por Tatiane Gomes*

Rio - Após a suspeita de que um casal no Leblon tenha morrido devido ao vazamento de gás de um aquecedor , especialistas da área alertam para os riscos da falta de manutenção do equipamento. A morte por intoxicação de monóxido de carbono liberado por aquecedores de banheiro sem manutenção é um dos principais perigos apontados.

Gerardo Portela, doutor em Gerenciamento de Riscos e Segurança pelo Departamento de Engenharia Naval da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica que o principal causador de problemas, na maioria dos casos, não é o gás natural, mas sim o gás produzido na queima desse combustível.

"Acidentes com aquecedores e outros tipos de equipamentos que provocam queima dentro dos imóveis são muito comuns por falta de manutenção e conhecimento. Muitas pessoas pensam que é o gás combustível que mata, sim, esse gás também é tóxico. Mas na maioria dos casos ocorre a intoxicação por monóxido de carbono, gás que sai da queima, quando o aquecedor ou o fogão está ligado, gerando monóxido de carbono", esclareceu Portela.

Ainda de acordo com o doutor da UFRJ, o monóxido de carbono traz um relaxamento ao organismo, causando um aspecto de vermelhidão na pele após a inalação, levando a pessoa a adormecer e morrer por asfixia. "Esse gás se combina com a hemoglobina e impede a absorção de oxigênio de uma forma lenta, fazendo com que a pessoa primeiro desmaie e depois morra", revelou o doutor.

Como detectar um vazamento

Existem algumas formas de se detectar vazamentos de gás de maneiras simples. De acordo com o especialista em Gestão de Riscos, Gustavo Cunha Mello, o cheiro emitido pela composição desses gases, o uso de sabão nas válvulas e até mesmo observar o medidor de gás do edifício ou da casa podem salvar vidas.

"Formas indiretas de verificar o vazamento de gás é fechar todas as válvulas de gás da sua casa. Vá no medidor de gás na sua portaria ou na sua casa e verifique se está contando ou girando, se ele ainda está consumindo gás é porque você tem um vazamento na tubulação. Outra coisa que você pode fazer é colocar produtos de espuma como sabão nas válvulas de gás ou nas conexões das mangueiras, e verifique se formam bolhas. Você também pode identificar o vazamento pelo cheiro de ovo podre", explicou o especialista.

Mello explica que a melhor forma de evitar vazamento em gás encanado, principalmente nas casas e apartamento mais antigos, é realizando a manutenção desses equipamentos frequentemente.



Os cuidados com o aquecedor no banheiro

Para aqueles que têm os aquecedores no banheiro, o especialista pede atenção redobrada com o equipamento, que é um dos maiores causadores desse tipo de acidente com morte no Rio. Esse casos acontecem principalmente em imóveis antigos, que foram construídos antes das novas normas de segurança para esses sistemas.

"O aquecedor a gás nos banheiros é um dos maiores assassinos que nós temos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu sugiro duas coisas: primeiro mantenha alguma coisa aberta o tempo todo durante o banho. É possível deixar a janela aberta ou parte dela aberta ou deixar a porta do banheiro aberta. Você precisa ter um ambiente ventilado, não dá para se trancar ali junto com aquecedor; segundo aspecto, mantenha uma regularidade, se possível a cada semestre de alguém limpando esse seu aquecedor. O ideal seria tirar ele do banheiro, mas se não for possível, compre um detector de monóxido de carbono, que vende na Internet", advertiu Mello.

