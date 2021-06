Instituição lançou campanha contra a fome - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:47

Rioo - "Quem tem fome, tem pressa", já dizia Betinho. Em tempos de pandemia, carências se evidenciam ainda mais. Pensando nisto, o Instituto Incluir associou inclusão e cultura à solidariedade e criou – em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a Escola de Cultura e o RioSolidário – a Campanha Literatura Acessível Contra a Fome, que será lançada em evento no Palácio Guanabara nesta quinta-feira, 24 de Junho, às 15h.

A iniciativa prevê a troca de dois quilos de alimentos não perecíveis por um dos livros da série Literatura Acessível. Nas obras, escritas pela psicóloga e empreendedora Carina Alves, Presidente do Instituto Incluir, os protagonistas, fictícios, têm algum tipo de deficiência e ensinam, de forma lúdica, a importância da inclusão.

Carina conta que o lema da campanha é "uma criança com um livro na mão, e uma família com alimento no prato": "É preciso que a sociedade civil e o terceiro setor deem as mãos ao poder público para ajudar em um momento tão difícil como o que vivemos", diz a presidente do Instituto Incluir.

O objetivo da campanha é arrecadar uma tonelada de alimentos a serem trocados por 500 exemplares do Literatura Acessível. Os donativos devem ser levados à sede da ONG RIoSolidário, no endereço Travessa Eurícles de Mattos, 17, Laranjeiras; ao Liceu de Artes e Ofícios, na Rua Frederico Silva, 86, Praça XI, Centro; e à Biblioteca Parque do Estado, na Avenida Presidente Vargas, 1.261, Centro.

Os livros doados pelo Literatura Acessível serão convertidos em alimentos na sede da Escola de Cultura, que cuidará da criação das cestas básicas e das entregas dos donativos a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A Campanha Literatura Acessível Contra a Fome é uma parceria entre o Instituto Incluir e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Escola da Cultura, e apresentado pelo Literatura Acessível. O projeto Coletânea Literatura Acessível é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, produzido pela Burburinho Cultural e tem patrocínio da NTS, sendo uma realização do Instituto Incluir, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.