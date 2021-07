Dupla foi detida em flagrante - Reprodução

Dupla foi detida em flagranteReprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 08:22 | Atualizado 01/07/2021 10:52

Rio - Agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) prenderam, nesta quarta-feira (30), dois homens suspeitos de serem responsáveis por traficar drogas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, através do aplicativo de bate-papo WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão da dupla de classe média aconteceu em flagrante, no momento em que dois homens realizavam a entrega de 2,5 gramas de haxixe para um receptador, na Rua Paulo Mazzucchelli, na Barra. Dentro do carro usado pelos suspeitos a polícia apreendeu 300 gramas da mesma droga e cerca de R$ 950 em dinheiro.

Publicidade

Caio de Barcellos Calisto, Douglas Cavalcanti Machado e um terceiro homem identificado como Mauro, foram autuados na lei de tráfico de drogas. Caio e Douglas foram detidos em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, eles usavam um carro alugado para transportar as drogas.

A Dcod mantém um canal de apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias anônimas. Sigilo garantido.