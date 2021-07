Jean Carlos dos Santos, 22 anos - reprodução do Facebook

Jean Carlos dos Santos, 22 anosreprodução do Facebook

Por Anderson Justino

Publicado 01/07/2021 09:07

Rio - Parentes e amigos se despedem, nesta quinta-feira (1º), do músico Jean Carlos dos Santos, de 22 anos, um dos mortos em um tiroteio entre milicianos na comunidade Terreirão, no Recreio do Bandeirantes, na última terça-feira. O enterro está previsto para acontecer às 13h, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no cemitério do Iguassu Velho.

O confronto entre grupos paramilitares deixou três mortos e cinco feridos. Familiares e amigos afirmam que o músico não era envolvido com o crime e trabalhava como barbeiro. Ele assistia a uma partida de futebol quando homem armados atacaram um grupo que estava em um bar.

OUTROS MORTOS

Além do músico, a polícia identificou os outros mortos: Erivan da Silva do Couto, era foragido da justiça e já tinha passagem por associação criminosa. Jorge Fernando Ignácio, também tinha anotações, por porte de arma e lesão corporal.

A polícia apura se ambos faziam parte da milícia que atua na região.

FOGO CONTRA FOGO

A polícia já sabe que o ataque na comunidade do Terreirão foi orquestrado pelo miliciano Danilo Lima, o Tandera. Ele atua em várias cidades da Baixada Fluminense e é antigo aliado do miliciano Wellington da Silva Braga, conhecido como 'Ecko', morto esse ano pela Polícia Civil. Tendera e Ecko se tornaram inimigos no fim do ano passado.

Com a morte do criminoso, a polícia acredita que Tandera esteja tentando invadir todos os pontos que eram controlados por Ecko.

O miliciano André Boto é quem comanda o grupo paramilitar do Terreirão. Ele era homem de confiança de Ecko.

Segundo testemunhas, mas de dez homens armados com fuzis invadiram a comunidade e, após a invasão em um bar, efetuaram vários disparos.

A Polícia Civil está analisando as imagens das câmeras de segurança.