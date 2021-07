Prefeitura de Nova Iguaçu inicia "Campanha do Agasalho" - Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Prefeitura de Nova Iguaçu inicia "Campanha do Agasalho"Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:43

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu vai arrecadar e distribuir agasalhos na cidade para atender pessoas em situação de rua no inverno. Totens serão espalhados em diversos locais do município para servirem de pontos de arrecadação. A "Campanha do Agasalho" começa nesta terça-feira (6) e, no dia 21, toda roupa arrecadada será entregue. Podem ser doados, desde que estejam em bom estado de conservação, agasalhos, calças e meias.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu com a Secretaria de Defesa Civil do município, 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, Cruz Vermelha, Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu (ACINI), Top Shopping, Shopping Nova Iguaçu e Mercadão de Nova Iguaçu.

Publicidade

“Nosso objetivo é amparar as pessoas em situação de rua que sofrem muito com frio nesta época do ano. Se cada um conseguir doar uma peça e abraçar essa causa, vamos ajudar muita gente. No dia 6 daremos início a esta ação e esperamos arrecadar muitos agasalhos para que no dia 21 possamos distribuir uma enorme quantidade. Se caso for necessário, continuaremos com a campanha”, afirmou a secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu, Elaine Medeiros.

Além da campanha, a Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social, que é oferecido de forma contínua, dentro do programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Seu objetivo é a busca ativa, identificação e mapeamento de vulnerabilidade, atendimento, acompanhamento e intervenções na população em situação de vulnerabilidade social, especialmente, pessoas em situação de rua.

Publicidade

O público-alvo deste serviço são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que estão em espaços públicos e/ou grandes concentrações, que utilizam estas áreas como moradia, obtenção de renda, sobrevivência, ou situações em que haja violações dos direitos fundamentais destes indivíduos. As principais demandas de atendimentos são com pessoas em situação de rua, abuso de substâncias psicoativas, trabalho infantil, exploração sexual, entre outros.

A SEMAS também conta com Centro Pop, que funciona no prédio do Restaurante Popular de Nova Iguaçu. O local atende em média 500 pessoas por mês, que podem fazer a higiene pessoal, fornecimento de alimentação, retirada de documentos, possibilidade de acolhimento, dentre outros.

Publicidade

Confira os pontos de arrecadação dos agasalhos:

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu: Rua Doutor Athaíde Pimenta de Moraes, 528, Centro

Publicidade

Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu (Semas): Rua Doutor Luiz Guimarães, 956, Centro, das 9h às 17h

Secretaria de Defesa Civil de Nova Iguaçu: Avenida Abílio Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira), bairro da Luz.

Publicidade

Cruz Vermelha de Nova Iguaçu: Rua Coronel Bernardino de Melo, 2085, Centro

4º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar): Avenida Governador Roberto Silveira, 1221, Moquetá

Publicidade

Mercadão de Nova Iguaçu: Avenida Marechal Floriano Peixoto (entrada principal)

Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu (ACINI): Avenida Governador Amaral Peixoto, 236, 1º andar

Publicidade

Top Shopping: Avenida Governador Roberto Silveira, 540, Centro (entrega na portaria A, 1º piso)

Shopping Nova Iguaçu: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111, bairro da Luz (entrega no 1º piso, entre as lojas Centauro e Renner)