Publicado 16/07/2021 12:49

Rio - Agentes da 106ª DP (Itaipava), em ação conjunta com policiais militares, prenderam nesta quinta-feira quatro traficante em uma comunidade do distrito de Itaipava, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo as investigações do caso, o quarteto comandava o tráfico da região e causava terror em moradores locais com o uso de armas de fogo.

Com os homens foram aprendidos um revólver calibre 32, munição intacta, 253 pinos de cocaína, 392 tabletes de maconha e uma quantia de R$ 49 em espécie.

Um dos presos, que não teve sua identidade revelada, era da cidade do Rio de Janeiro, mas atuava como gerente das bocas de fumo da localidade conhecida como Salão Azul, em Petrópolis. Contra ele constavam três mandados de prisão em aberto por homicídio. Em um desses casos, ele e outros comparsas mataram um desafeto em razão de uma disputa por território de venda de drogas, em Petrópolis.

O último caso de homicídio, que gerou um mandado de prisão preventiva, aconteceu na cidade de Três Rios, e também tem relação com disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

Os quatro foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.