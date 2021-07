Prisão foi realizada pela 167ªDP (Paraty) - Reprodução/Google Street View

Prisão foi realizada pela 167ªDP (Paraty)Reprodução/Google Street View

Publicado 16/07/2021 13:01

Rio - Um homem acusado de estupro foi preso nesta quinta-feira por agentes da 167ªDP (Paraty), no bairro Cabral, da cidade de Paraty, no Sul Fluminense. Segundo a unidade, o crime, que aconteceu no último dia 3, gerou grande repercussão no município.

Segundo informações da unidade que investigava o caso, a vítima caminhava às margens da BR-101 (Rio-Santos), no bairro Olaria, quando foi atacada e estuprada por um desconhecido. A mulher registrou um boletim de ocorrência e os policiais da unidade identificaram o estuprador e solicitaram um mandado de prisão pelo crime.

