Policiais do 41º BPM apreendem colete da PM e drogas com dupla de criminosos em Honório Gurgel - Divulgação/PMERJ

Policiais do 41º BPM apreendem colete da PM e drogas com dupla de criminosos em Honório GurgelDivulgação/PMERJ

Publicado 23/07/2021 13:40

Rio - Dois integrantes do tráfico de drogas da comunidade Proença Rosa, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, foram presos nesta sexta-feira com um colete da Polícia Militar e drogas. De acordo com equipes do 41º BPM (Irajá), a dupla, identificada como Victor Stwart Tavares Ramalho, 22 anos, e Davi Faustino de Souza, 21 anos, estava em um local conhecido como ponto de venda de drogas da comunidade, na rua Serinhaém, quando foi surpreendida por policiais do batalhão que realizavam um patrulhamento de rotina.



Policiais do 41º BPM apreendem colete da PM e drogas com dupla de criminosos em Honório Gurgel Divulgação/PMERJ

Publicidade

Ao perceber a chegada dos policiais, Davi Faustino tentou fugir, mas foi capturado. Ele levou a equipe ao local onde as drogas estavam escondidas. Ao todo, 95 sacos de maconha que seriam vendidos foram apreendidos.

As drogas, o colete e a dupla foram encaminhados para a 27ª DP (Vicente Carvalho), onde o caso foi registrado.