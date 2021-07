Ocorrência foi registrada na delegacia de Madureira, Zona Norte - Reprodução

Ocorrência foi registrada na delegacia de Madureira, Zona NorteReprodução

Publicado 23/07/2021 13:22

Rio - Um homem que roubava celular de mulheres em Cascadura, na Zona Norte, e o receptador dos aparelhos foram presos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira. Wagner Cândido Mendes, de 37 anos, praticava os crimes com ajuda de um comparsa usando uma moto, enquanto Rodrigo Morais Bernardino, de 31, comprava os aparelhos para revender. A dupla foi presa após investigações de agentes da 29ª DP (Madureira). Um integrante do grupo segue foragido.



De acordo com as investigações, Wagner Cândido e um comparsa, identificado como Vagner Lucas Chaves, de 35 anos, praticavam os roubos a pertences de mulheres na região de Cascadura. Os crimes eram sempre iguais, a dupla chega de moto, aborda as vítimas com a ameaça de estarem armados e levam celular, carteira e demais pertences.

Publicidade

A identificação da dupla foi obtida após divulgação, na última terça-feira, de imagens de uma câmera de segurança que flagrou um roubo. As imagens repercutiram na internet e a polícia passou a buscar pelos criminosos.

Nesta quinta-feira, durante patrulhamento de policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) por Quintino, a moto usada pelos criminosos foi identificada pelas imagens. Ao abordarem o homem que pilotava a motocicleta, os policiais perceberam que se tratava de Wagner. Segundo os policiais, o criminoso admitiu que por conta da repercussão do roubo pretendia se refugiar no Complexo do Lins. Em uma bolsa, ele levava roupas, pertences e material de higiene pessoal.

Publicidade

Os investigadores informaram, ainda, que a dupla já possui passagem por roubo. A prisão temporária dos dois já foi decretada. Vagner segue foragido e as investigações buscam mais vítimas dos criminosos.

Rodrigo Morais foi preso em flagrante logo em seguida, também na quinta-feira, com o aparelho fruto de roubo. Mesmo sabendo que se tratava de um aparelho obtido em assalto, ele comprou o aparelho para revender o bem. Apesar de ter sido preso, o suspeito de receptação pagou fiança e irá responder ao processo em liberdade.