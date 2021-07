Prefeitura reabre estação Tapebuias do sistema BRT - Divulgação

Publicado 30/07/2021 15:11

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, reabriu na manhã desta sexta-feira a estação Tapebuias, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Este é o oitavo local reformado e devolvido à população desde o início da intervenção, que encontrou 46 estações fechados em março. A Tapebuias, no corredor Transolímpica, estava fechada desde agosto de 2020, quando teve o medidor de energia incendiado e cabos furtados.

A recuperação seguiu o mesmo projeto das demais estações que foram reabertas - Olaria, Cardoso de Moraes, Ibiapina, Praça do Carmo, Pedro Taques, Outeiro Santo e Recanto das Palmeiras. Entre as alterações estão a substituição de painéis e portas de vidros por chapas metálicas vazadas; fiação embutida; e mecanismos das portas blindadas.

Todas as mudanças implementadas visam minimizar problemas graves no sistema, como depredação e o calote, e a redução dos custos com vandalismo e furto, cuja média mensal em todo o sistema é de R$100 mil. Segundo a prefeitura, até o fim de setembro, todas serão reabertas.

Paes faz planos para a volta total do sistema BRT: 'Meio do ano que vem'

Eduardo Paes disse que o BRT só irá voltar a funcionar, em sua capacidade total, a partir de meados de 2022 . Ele explicou que o ideal é que os coletivos, nos três corredores, a TransOeste, TransCarioca e TransOlímpica voltam a funcionar como em 2016. "Nós tínhamos 375 ônibus e transportavam 500 mil pessoas todos os dias", disse. Segundo ele, o objetivo era afastar totalmente a concessionária que administrava o sistema e agora, o município precisa abrir uma nova licitação para outra empresa assumir.

Em janeiro, quando a prefeitura deu início à intervenção, a frota era de 120 ônibus e 80 mil passageiros em todos os corredores. "Nós já saímos de 120 ônibus pra 200 ônibus com essa intervenção, nós estamos entregando uma estação por dia, todo dia a prefeitura tá devolvendo uma estação pra população. Nós implantamos o BRT seguro. Um sistema com Polícia Militar, com Guarda Municipal contratados pela prefeitura pra ficarem ali vigiando. Então o sistema já está melhor do que estava em janeiro", explicou.