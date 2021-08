Paes publica foto com ginastas olímpicos e exclui o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro - Reprodução/Twitter

Paes publica foto com ginastas olímpicos e exclui o ex-presidente do Comitê Olímpico BrasileiroReprodução/Twitter

Publicado 02/08/2021 11:18 | Atualizado 02/08/2021 14:17

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou uma foto no Twitter, no último domingo (1º), para comemorar a medalha de ouro da ginasta Rebeca Andrade nas Olimpíadas 2021, mas os seguidores perceberam que ele excluiu o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, envolvido em corrupção.

Saltando eu não tenho foto. Mas com ela eu tenho! Viva nossa Rebeca Andrade! De ouro! pic.twitter.com/3vh50qxTUV — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 1, 2021 Na foto original, tirada em 2015, aparece Paes, Nuzman, e os ginastas, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Arthur Nory, Arthur Zanetti e Diego Hypólito. Na época, Carlos Arthur Nuzman era dirigente do Comitê Olímpico Brasileiro.

Em setembro de 2017, ele chegou a ser preso após acusações de suborno a jurados do Comitê Olímpico Internacional para eleger o Rio como a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Em outubro, ele foi preso novamente pela Polícia Federal, na fase Segundo Tempo da operação "Unfair Play", por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

No Twitter, alguns internautas zoaram Eduardo Paes pelo Photoshop mal feito e outros se indignaram com a tentativa do prefeito de apagar o Nuzman.

