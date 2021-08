Mulher faz pregação com teor racista e homofóbica em Nova Friburgo - Reprodução

Mulher faz pregação com teor racista e homofóbica em Nova FriburgoReprodução

Publicado 03/08/2021 14:17 | Atualizado 03/08/2021 14:37

Rio - Após vira r alvo de um inquérito policial por intolerância racial e homofobia, a pregadora da Igreja Sara Nossa Terra em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio, fez uma retratação pública em sua conta no Instagram. Kakau Cordeiro pediu desculpas nesta segunda-feira (2) pelos termos usados em seu discurso no último sábado.

Enquanto pregava, Kakau Cordeiro orientou os fiéis a não apoiar causas do movimento negro ou LGBTQIA+. "É um absurdo pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quantos símbolos tem isso aí. É uma vergonha, desculpa falar, mas chega de mentiras, eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. A nossa bandeira é Jeová em si. É Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Vira crente, se transforma, se converta!", disse Kakau Cordeiro em pregação que foi gravada e circulou nas redes sociais.

No pronunciamento em sua rede social, Kakau disse que foi infeliz em suas palavras e afirmou que não tem nenhum tipo de preconceito "contra pessoas de outras raças" ou com pessoas de orientação sexual diferente.

"Quero afirmar que não possuo nenhum tipo de preconceito com pessoas de outras raças, inclusive meu próprio pastor é negro, e nem contra pessoas com orientações sexuais diferentes da minha, pois sou próxima de várias pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+", diz em nota.

Karla afirmou que as palavras que usou não expressam a opinião da igreja ou do pastor. "A minha intenção era de afirmar a necessidade de focarmos em Jesus Cristo e reproduzirmos seus ensinamentos, amando os necessitados e os carentes, principalmente, as pessoas que estão sofrendo tanto na pandemia", escreveu, dizendo que foi descuidada e que pede desculpas.

De acordo com a 151ª DP (Nova Friburgo), foi instaurado inquérito para apurar os crimes de intolerância racial e homofobia. A autora será intimada a prestar depoimento na unidade policial. Testemunhas também serão ouvidas pelos agentes. A investigação está em andamento.

Deputado vai denunciar pastora por racismo e homofobia ao Ministério Público



O relator da CPI da Intolerância no Rio, deputado Átila Nunes (MDB), informou que vai denunciar a pregadora. "Um absurdo! É inadmissível uma fala dessas de uma pregadora que se diz cristã. Toda ação desse tipo vai merecer minha atenção especial: não vamos deixar passar episódios de preconceito explícito," afirmou o parlamentar.

Vídeo:

