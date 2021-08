Mãe presa após jogar filho recém-nascido em terreno baldio (Foto: Kiko Charret / Jornal O São Gonçalo) - Kiko Charret / Jornal O São Gonçalo)

Publicado 11/08/2021 13:06 | Atualizado 11/08/2021 13:48

Rio - A Polícia Civil indiciou pelo crime de homicídio qualificado a mulher presa em flagrante por matar o filho recém-nascido. O crime ocorreu nesta terça-feira (11) em Itaboraí, na Região Metropolitana. Exames de perícia apontaram que a criança foi esquartejada pela própria mãe e não por animais, como desconfiavam os investigadores.

Maurilia de Carvalho Sousa foi encontrada em uma casa que fica a cerca de 500 metros do local onde o recém-nascido foi encontrado. A criança ainda estava com o cordão umbilical e teve os braços e pernas arrancados.

Para o delegado Bruno Cleuder de Melo, diretor da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), a mulher decidiu cortar o filho para dificultar que alguma pessoa o encontrasse. Segundo o delegado, exames feito no Instituto Médico Legal (IML) apontaram que a mulher foi responsável pela morte da criança.

"O perito concluiu que o esquartejamento do bebê foi feito após a morte. A gente esperou o laudo para confirmar se o feto nasceu com vida ou não, mas como o perito concluiu que nasceu com vida, ela foi colocada no crime de homicídio qualificado com emprego de asfixia, porque nosso perito concluiu que a morte se deu por asfixia", explicou o delegado.

Segundo a Polícia Civil a moça deu à luz dentro da própria casa. A sua localização só foi feita por conta do rastro de sangue no chão. No imóvel, os agentes encontraram a mãe de Maurilia lavando o quintal, que estava ensanguentado, mas não disseram se a mulher irá responder por algum crime.

Ainda não há informações sobre o enterro do bebê.