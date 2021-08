Viviane Araújo, rainha do Salgueiro, é uma das entusiastas da campanha - Divulgação

Viviane Araújo, rainha do Salgueiro, é uma das entusiastas da campanhaDivulgação

Publicado 18/08/2021 13:36

Rio - O Salgueiro promoverá nesta sexta-feira (20), em parceria com o Hemorio, mais uma campanha de doação de sangue. O objetivo desta vez é ultrapassar a meta de 80 bolsas e ajudar o maior número possível de pessoas que hoje necessitam de transfusões.

"Ainda existe muito receio das pessoas sobre a doação de sangue. É importante ressaltar que este ato é uma verdadeira dose de esperança para quem precisa. Os cinco minutos gastos na coleta podem salvar vidas de dezenas de pessoas e, por conta disto, nós convocamos a família salgueirense para vir à quadra e exercer o amor ao semelhante”, diz Vilma Araújo, coordenadora do projeto Sambando com Saúde, que atende cerca de 800 pacientes, através dos médicos voluntários do centro médico do Salgueiro.

Publicidade

A ação acontecerá das 10h às 15h. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e bem alimentado. O candidato precisa evitar o uso de alimentos gordurosos e bebidas alcóolicas por pelo menos 12 horas antes da doação. Mulheres que estejam grávidas não podem doar sangue, assim como pessoas que tenham sintomas gripais ou que estejam fazendo uso de algum tipo de medicação controlada.

É imprescindível a apresentação de documento de identificação com foto no momento da inscrição para a doação. Outras dúvidas podem ser esclarecidas no site www.hemorio.rj.gov.br.

Publicidade

A quadra do Salgueiro fica na rua Silva Teles, 104, no Andaraí.