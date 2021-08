Traficante Abelha: líder do CV saiu pela porta da frente da cadeia - Divulgação

Publicado 18/08/2021 13:35 | Atualizado 18/08/2021 14:14

Preso nesta terça-feira, alvo da Operação Simonia, da Polícia Federal, o gestor esteve no presídio a convite do criminoso, dias antes de ele ser solto indevidamente no dia 27 de julho. Rio - A despedida do traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, de 49 anos, do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, teve bolo, futebol e até a presença do ex-secretário da Seap Raphael Montenegro.esteve no presídio a convite do criminoso, dias antes de ele ser solto indevidamente no dia 27 de julho.

Em imagens do circuito interno, divulgadas pelo RJ1, da TV Globo, nesta quarta-feira, o então secretário esteve no local ao lado de seus assessores e teria ido assistir um torneio de futebol em que o time de abelha estaria jogando dentro da cadeia.

'Visitas de cortesia' do ex-secretário ao traficante Abelha foram registradas pelo circuito interno de câmeras de Bangu Reprodução de vídeo

A despedida do criminoso, inclusive, teve outras regalias autorizadas por Raphael como bolo, refrigerante e salgados entrando dentro do presídio. A autorização teria sido feita pelo secretário e seus assessores, Sandro Faria e Wellignton Nunes , segundo os investigadores.

Segundo os investigadores responsáveis pela operação, a soltura do criminoso foi indevida, uma vez que existia um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal, no dia 14 de julho (13 dias antes de abelha sair), que determinava a manutenção do criminoso preso. O traficante era considerado dentro de Bangu como o "presidente do Comando Vermelho" nas cadeias do Rio e faz parte do conselho que encabeça as decisões da facção.

Abelha já teria sido favorecido em 2020, quando mesmo com mandado expedido por ser mandante da invasão do Complexo de São Carlos naquele ano, o criminoso seguiu no regime semiaberto.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) foi procurada para falar sobre as imagens obtidas, mas ainda não se pronunciou.