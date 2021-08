Moradores compararam viver na Praça Seca com uma guerra - Reprodução/Twitter

Moradores compararam viver na Praça Seca com uma guerraReprodução/Twitter

Publicado 22/08/2021 07:56

Rio - Pelo menos duas trocas de tiros foram relatadas por moradores da Praça Seca, na Zona Oeste, na noite deste sábado. De acordo com a plataforma Onde tem Tiroteio (OTT-RJ), às 20h disparos foram ouvidos e, cerca de duas horas mais tarde, outra vez. A região sofre com a constante guerra entre traficantes e milicianos pelo comando dos morros situados no bairro.

A troca de tiros pode ser mais um capítulo da briga pelo território antes controlado pelo paramilitar Edmilson Gomes, o Macaquinho, preso há mais de uma semana. O miliciano controlava a milícia da Covanca, que fica no Tanque, mas também faz divisa com comunidades da Praça Seca, Cascadura e Piedade.

Segundo um morador na rede social, a situação de disparos é tão recorrente no bairro que já não fica mais surpreso quando ouve. "Normalizamos. Estranho vai ser quando não tiver tiro aqui na área. Está complicado", compartilhou no Facebook.