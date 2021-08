Corpo da corretora de imóveis Cristiane Nogueira da Silva chega no IML do Rio - Fábio Costa

Publicado 30/08/2021 13:08 | Atualizado 30/08/2021 17:14

Rio - O corpo encontrado na Restinga de Marambaia neste domingo (29) chegou no início da tarde desta segunda-feira (30) ao Instituto Médico Legal do Rio. Segundo a Polícia Civil, familiares da corretora de imóveis Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, fizeram o reconhecimento por fotos . Ela e o ex-marido Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram no último dia 22, quando saíram de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis.

O delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis) e responsável pela investigações, disse que o cadáver apresentava avançado estado de decomposição e só apenas exames mais detalhados podem confirmar a identificação.

O corpo deve ser periciado pela perícia ainda nesta segunda-feira. O objetivo é identificar a causa da morte.

O cadáver foi localizado no fim da tarde de domingo, mas por conta do mau tempo não foi possível a remoção. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas nesta segunda-feira e removeram o corpo que estava em um área militar.

Leonardo Machado machado ainda continua desaparecido. Ele e Cristiane Nogueira tentava uma reconciliação, segundo familiares. Cristiane e Leonardo foram vistos pela última vez em Ilha Grande, quando saíram de barco.

A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que o barco tenha afundado. Segundo a polícia, a embarcação não era obrigado a ter um chip de localização, o que está dificultando o trabalho de busca. Ainda no domingo, um pescador encontrou a janela de uma traineira idêntica a que o casal estava.