Claudio Caiado - Reprodução TV Globo

Publicado 08/09/2021 08:04 | Atualizado 08/09/2021 08:05

Rio - O prefeito Eduardo Paes, nomeou Claudio Caiado, irmão do presidente da Câmara dos Vereadores, Carlo Caiado (DEM), para assumir a Secretaria Municipal de Habitação do Rio. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município nesta quarta-feira.



Claudio está assumindo o lugar de Nilton Caldeira (PL), que agora vai se dedicar exclusivamente à função de vice-prefeito.