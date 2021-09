Paulo Barros deixou a Viradouro e pode retornar à Tijuca - Daniel Castelo Branco

Paulo Barros deixou a Viradouro e pode retornar à TijucaDaniel Castelo Branco

Publicado 12/09/2021 08:57

Rio - O carnavalesco Paulo Barros, 59 anos, permanece internado no Complexo Hospitalar de Niterói, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a assessoria da escola de samba Paraíso do Tuiuti, ele apresenta quadro clínico bom e estável, e realiza uma série de exames de rotina. Barros deu entrada em uma unidade particular, na noite de sexta-feira (10), após se sentir mal . Ele foi atendido pela equipe médica, e transferido ainda durante a noite, para outra unidade.

fotogaleria

O motivo da internação ainda não foi divulgado pelo artista. Há expectativa de que ele receba alta no início desta semana.

Barros foi contratado como o novo carnavalesco da Paraíso do Tuiuti para 2021. Dono de quatro campeonatos e quatro vice-campeonatos no Grupo Especial do Rio, o carnavalesco voltou a trabalhar na azul e amarelo de São Cristóvão, onde assinou o desfile de 2003, na Série A.