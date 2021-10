Barqueada pró-Bolsonaro acontece em Angra dos Reis, neste domingo - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 03/10/2021 13:59 | Atualizado 03/10/2021 14:01

Rio - Apoiadores Jair Bolsonaro (sem partido) fazem neste domingo (3) uma 'barqueata' em Angra dos Reis, no Sul Fluminense. Embarcações com bandeiras do Brasil e faixas de apoio ao presidente da República navegam pela Baía de Ilha Grande.

Participam da manifestação deputados estaduais bolsonaristas e vereadores locais. Nikolas Fereira (PRTB), vereador de Belo Horizonte, também está em Angra dos Reis. Na semana passada, ele esteve no Rio e foi barrado no Cristo Redentor por não possuir comprovante de vacinação