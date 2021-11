Mãe e filho foram mortos a tiros na Zona Norte. Na foto, Geilza Alves, 51, e Alan, 27 - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/11/2021 15:12

Rio - Parentes e amigos de Geilza Alves da Silva, de 51 anos, e Alan Alves de Azevedo, de 27 anos, mãe e filho, mortas na terça-feira (2) pelo ex-namorado da mulher em Barros Filho, se despediram dos dois no fim da manhã desta quinta-feira (4) e prestaram as últimas homenagens. Os corpos foram enterrados no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio

Geilza e o filho Alan foram sepultados por volta das 11h, sob forte comoção. Ainda abalados com a tragédia, os familiares não autorizaram a entrada da imprensa no cemitério.

Um dos filhos de Geilza, Marcos Vinícius da Silva Martins, de 23 anos, sobreviveu ao ataque e esteve presente no velório . Ele foi atingido em uma das pernas e recebeu alta no mesmo dia.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. De acordo com a polícia, Carlos Henrique dos Santos Batista, 44 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Ele invadiu a casa, no feriado de Finados, durante um almoço de família e atirou nas pessoas que estavam na sala. Após o crime, cometeu suicídio.

De acordo com a DH, Carlos Henrique tinha passagens na polícia por roubo e lesão corporal. Ainda segundo os investigadores, familiares contaram em depoimento que a vítima já havia sofrido ameaças de morte do ex-namorado.