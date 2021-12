Marcos Rezende, vice-presidente do O DIA, ao lado de Fatima Facuri, presidente da ABEOC Brasil - Foto: Fábio Costa

Publicado 10/12/2021 02:04 | Atualizado 10/12/2021 09:44

Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do município Foto: Fábio Costa

Rio - Diretamente afetado pelos impactos da pandemia, o setor de eventos teve uma noite para celebrar a volta gradual de suas atividades em 2021. Isso porque na última quinta-feira (9), no Hotel Fairmont Copacabana, foi realizado pela ABEOC Brasil (Associação Brasileira de Empresas de Eventos), a primeira edição do Prêmio ABEOC Media & Business Partners, que homenageou veículos de comunicação e parceiros de negócios que apoiaram o setor diante das dificuldades enfrentadas por conta do coronavírus.Vice-presidente do, Marcos Rezende foi o escolhido para representar o jornal na entrega da premiação. Durante o seu discurso, ele avaliou os efeitos sofridos pelo setor de eventos no Rio de Janeiro desde março de 2020, quando iniciou a pandemia."O turismo, o entretenimento e a cultura, foram os setores que mais sofreram nesse período de pandemia. Foram os primeiros a parar e os últimos a retornar. Nós, veículos de comunicação, vivemos dos eventos. Os eventos estão inseridos nos nossos principais projetos. Então para nós é muito importante essa retomada. O DIA tem um compromisso com a verdade, com a credibilidade, com a notícia de forma transparente. O carioca lê o jornal O DIA, porque O DIA é o jornal que melhor lê o carioca", disse ele.Marcos também falou sobre a importância de receber tal premiação no ano em que o jornal completou 70 anos de existência."Para nós é uma homenagem importante, porque mostra a força do jornal O DIA no Rio. A importância do jornal para o carioca. O setor de eventos sofreu muito, e com a força do O DIA e de outros veículos de comunicação, foi importante a cobrança para retomada do setor. O DIA faz questão de levar a notícia com transparência e verdade, e isso faz com que os gestores públicos tenham responsabilidade com todos os setores. O nosso papel é esse, prestar o serviço para a população. E a gente fica feliz de estar sendo homenageado por uma associação brasileira, e mostrar a importância do nosso jornal", celebrou.Representando o prefeito Eduardo Paes, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do município, Chicão Bulhões, comentou a importância da premiação. Ele aproveitou, ainda, para falar sobre a realização do Réveillon, projetando outros eventos importantes em 2022."É nesses eventos onde os empresários trocam informações, fazem negócios, conversam, conhecem um novo produto ou metodologia de prestar serviço. Então, esse tipo de evento gera trocas, o que gera receita na cidade. Com isso, é absolutamente fundamental que com o avanço da vacinação promovido pela prefeitura, a gente consiga estar de volta a esses encontros. Tivemos um ano atípico com videoconferências, mas nada troca essa vivência pessoal, esse olho no olho, é isso que traz riqueza e movimento pra cidade. Esse evento é importante, um marco. E agora, com todo o cuidado sanitário, vamos promover o Réveillon e novos eventos na cidade, com controle de vacinação. Tenho certeza que 2022 vai ser um ano mais próspero, e a gente espera que o setor se recupere o quanto antes", analisou.Quem também marcou presença foi a deputada estadual Adriana Balthazar (Novo), que além de ressaltar a importância do evento realizado pela ABEOC, opinou sobre o Réveillon e o carnaval no Rio."Esse evento serve para conversar muito sobre esse assunto e pensar como vai ser no ano que vem. Reunir os grandes players, e também as pessoas responsáveis por endossar os eventos. Estamos vendo aí agora essa questão do Réveillon, se tem ou não tem. A responsabilidade que é a gente tomar essa decisão. Votar pra ter ou votar pra não ter. Então eu acho que é conversando, e vendo o que a gente pode tirar de melhor com responsabilidade", analisou ela, que se mostrou receosa com a realização de festas na virada do ano."Eu acho que hoje, porque tudo muda o tempo todo, eu sou a favor de dar uma segurada. Acho que todo evento onde você pode exigir o passaporte, onde você tem maior controle, pode ser liberado. Sobre o carnaval, o da avenida ou em clubes, lugares onde você pode exigir o comprovante da vacina, eu acho que dá pra manter. Os blocos a gente tem que rever e esperar chegar até lá."Já o deputado estadual Ronaldo Anquieta (MDB), deu uma opinião um pouco diferente sobre o Réveillon."Se respeitar todos os protocolos, eu sou a favor, assim como o carnaval. A gente precisa continuar crescendo. Mas sempre respeitando as orientações dos órgãos competentes de saúde, para que a gente possa continuar a ver o nosso estado crescer. A gente sabe das necessidades que o nosso povo tem. A gente sabe o que gera de emprego. As nossas famílias estão passando fome. E a gente sabe o que esse turismo gera para as nossas famílias. Esses grandes eventos levam comida para o nosso povo", opinou.Outra autoridade presente na premiação foi o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz, que ressaltou a importância do setor de eventos para o Rio, elogiando os índices de vacinação dos cariocas."O setor de eventos é muito importante pra questão econômica, mas também é muito importante pra saúde mental do carioca. Pra gente viver melhor e mais feliz. Então é muito importante que vocês voltem com força total. E na Secretaria de Saúde a gente vai fazer de tudo pra garantir um ambiente cada vez mais seguro. O carioca deu um exemplo incrível na vacinação. Vacinou demais!", celebrou ele diante de aplausos.Por fim, Fatima Facuri, Presidente da ABEOC Brasil e idealizadora da premiação, se emocionou ao falar sobre o evento."Foi uma grande emoção. Porque a gente pode homenagear um pouco quem nos deu voz, que foi a imprensa. Receber amigos, parceiros, o poder público, e quem escutou e ajudou com medidas que pudessem mitigar o nosso setor já tão sofrido. Sofremos um impacto muito negativo. Mas passou, e a gente precisa voltar. E foi essa intenção que eu quis dar. O formato de um evento onde a gente possa pensar na retomada, mesmo que lenta e gradual, mas tá na hora da gente voltar. Acho isso importante", finalizou.