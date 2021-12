Xarás, Christian Flores,15, e Cristian Ramos, 17, estão desaparecidos - Arquivo Pessoal

Publicado 21/12/2021 11:43 | Atualizado 21/12/2021 14:28

"Está muito difícil. É uma dor sem fim, uma tortura ficar sem notícias. Eu não durmo e nem como direito. Nos vimos na segunda-feira e depois disso nada. Quero saber onde ele está, como está. Tenho certeza que Deus vai trazer ele de volta pra mim. Estou de pé porque Deus está me segurando", o desabafo é da comerciária Ana Paula dos Santos Ramos, de 32 anos, mãe de Cristian Silva Ramos, 17 anos, que sumiu junto com o amigo, Christian de Oliveira Flores, de 15 anos. Os dois são moradores de Japeri e desapareceram na última segunda-feira (14), após saírem de motocicleta. O setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a investigação do desaparecimento dos jovens.

De acordo com Ana Paula, o filho estava na casa da namorada e o amigo, Christian, o chamou. Os dois teriam conversado e logo em seguida, saíram. "Ele nem ia sair de casa. Minha nora disse que ele já estava deitado quando o amigo chegou.

Ana conta que o filho trabalha como ajudante de mecânico durante o dia e estuda à noite. Ela afirma que o jovem nunca ficou fora de casa sem avisar.

“O Cristian é trabalhador e tem muitos amigos. É de poucas palavras, nunca recebi nenhuma reclamação dele. Nunca esteve envolvido com nada errado, é um rapaz muito bom e responsável, que trabalha para comprar as coisas dele. Estava feliz com a namorada e sempre gostava de estar com a família. Ele nunca ficou assim, fora de casa. Ele é muito querido no trabalho e na escola onde ele estuda. Estão todos preocupados.

Foi na terça-feira pela manhã que Ana Paula soube do desaparecimento do filho. "Minha nora me ligou e me disse que o Cristian tinha saído na segunda e não tinha voltado. Fiquei muito nervosa porque ele não faz isso. Fui na casa do outro Christian e a mãe dele disse que os dois tinham saído juntos e que eles tinham saído com a mochila de lanches. Aí eu fui para a delegacia, hospitais da região e IMLs".

Quando soube do desaparecimento do adolescente, um amigo procurou por Ana Paula para contar que tinha falado com Cristian Ramos na segunda-feira e o garoto teria mencionando uma abordagem de PMs.

"Esse rapaz conhecido me disse que ligou para o meu filho na segunda-feira à noite e ele atendeu. Nesta ligação, meu filho teria dito pra ele que tinha sido abordado por policiais, em Queimados, mas que não poderia contar mais. Depois disso, o telefone já estava desligado".

PM nega que o fato tenha acontecido . Em nota, afirmou que "segundo o comando do 24ºBPM (Queimados), policiais da unidade não realizaram abordagem aos referidos jovens".

Cristian Ramos é o filho mais velho. Além dele, Ana tem três meninas de 14, de 9 e 8 anos. "Tenho que ser forte para não passar todo meu sofrimento para elas porque elas sofrem junto. Tenho que cuidar delas".

Cristian Silva Ramos e Christian Flores se conheceram quando trabalharam em um lava-jato, em Japeri. De acordo com testemunhas, Cristian Ramos estaria pilotando a motocicleta e na garupa estaria Christian Flores, que carregava uma mochila de lanches. A motocicleta também desapareceu.

Foto está no Portal dos Desaparecidos Divulgação

A Polícia Civil informou que testemunhas e familiares serão ouvidos no setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). E afirmou ainda que diligências estão em andamento para localizar as vítimas e esclarecer o caso. Um cartaz com a fotos dos dois jovens está no Portal dos Desaparecidos.

Apoio às famílias

O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e tem apoio da Fundação para Infância e Adolescência (FIA-RJ), através do programa SOS Crianca Desaparecida, com atendimento social e psicológico aos familiares.

A Superintendência Estadual de Prevenção e Enfrentamento de Pessoas Desaparecidas e Acesso à Documentação Básica afirmou que está à disposição dos familiares e em contato com a FIA. E disponibilizou também todo o serviço oferecido pelo Núcleo de Atendimento aos Familiares de Desaparecidos e Documentação (NAFADD) de Japeri.



Informações sobre o paradeiros dos adolescentes podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), ao Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337 ou 98596-5296) ou à DHBF, pelo telefone (21) 98596-7442 (whatsapp). Ressalta-se a importância da colaboração com informações e denúncias, garantindo o total anonimato e sigilo das informações.