Réveillon em Copacabana: assaltos assustam turistas e moradores. Muita correria e confusão ao longo da orla - Reproduçao WhastApp

Publicado 01/01/2022 01:02 | Atualizado 01/01/2022 01:56

Rio - Logo nos primeiros minutos de 2022 um homem foi esfaqueado em Copacabana, Zona Sul do Rio. De acordo com informações de policiais militares, a razão do esfaqueamento teria sido uma briga na areia da praia. O episódio causou correria. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que teria sido levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.