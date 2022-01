Queima de fogos em Camboinhas, em Niterói - Alexandre Loureiro/Prefeitura de Niterói

Queima de fogos em Camboinhas, em NiteróiAlexandre Loureiro/Prefeitura de Niterói

Publicado 01/01/2022 08:46

A queima de fogos de artifício em dez pontos da cidade marcou o Réveillon em Niterói, na Região Metropolitana. Sem os tradicionais shows da virada de ano na Praia de Icaraí, ainda em razão da pandemia do coronavírus, os pontos de queima de fogos foram escolhidos de forma estratégica para evitar uma grande circulação de pessoas.

O espetáculo pirotécnico aconteceu na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Barreto; no Mirante da Vila Ipiranga, no Fonseca; no Parque Esportivo do Caramujo; no reservatório de Água do Badu, em Pendotiba; no monumento Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa; no Macquinho, no Morro do Palácio, no Ingá; no reservatório de água do Morro do Cavalão, em Icaraí; no Forte do Pico, em Jurujuba, no reservatório de água de Camboinhas; e no Loteamento Boavista, em Itaipu.

De acordo com a Prefeitura da cidade, os fogos foram colocados em locais seguros para a população e sem risco para o meio ambiente. Outra preocupação foi garantir uma boa visibilidade. A queima de fogos aconteceu de forma simultânea nos dez pontos e durou cerca de 12 minutos. Os fogos de artifício foram de baixo estampido, para evitar poluição sonora e preservar, sobretudo, idosos, enfermos e animais domésticos.

“O ano de 2021 foi muito difícil e de muitos desafios. Enfrentamos uma pandemia que, com certeza, é o maior desafio da nossa geração. Niterói se destacou no combate à pandemia. Temos uma das melhores coberturas vacinais. Todo o esforço valeu a pena e, agora, a gente entra cheio de esperança em 2022. Estamos trabalhando para que seja o ano da retomada da economia, do emprego e do cotidiano das pessoas. Depois de tudo que passamos, o que vem pela frente tem que ser melhor. Niterói vai continuar avançando no caminho da justiça social e da sustentabilidade”, afirmou o prefeito Axel Grael.

Cada um dos dez pontos teve uma tonelada e meia de fogos em várias cores, com o predomínio do dourado, e que formaram figuras de flores, estrelas e cometas. Os fogos tiveram alcances de 120 e 80 metros, o que corresponde a prédios de 40 e 26 andares. Cada ponto teve o apoio de dois bombeiros com todos os equipamentos necessários.