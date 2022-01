Mamãe Priscila Araújo da Silva posa com o pequeno Arão - Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde do Rio

Publicado 01/01/2022 09:08 | Atualizado 01/01/2022 10:46

Rio - O primeiro bebê do ano no município do Rio é um menino, que chegou ao mundo à 0h03 do dia 1° de janeiro, com 2,860kg e 49 cm. Arão nasceu de cesariana e foi recebido com muita alegria e emoção pela mamãe Priscila Araújo da Silva, junto com o papai Luciano Freitas. O parto aconteceu no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, na manhã deste sábado, o parto foi realizado pela equipe composta pelos cirurgiões Afonso e Bárbara, as enfermeiras Jaci e Sara, as técnicas de enfermagem Luana, Bruna e Jéssica e acompanhado pela pediatra Adriana.

A chegada de Arão nos primeiros três minutos de 2022 foi também celebrada pelos profissionais de saúde do Hospital Municipal Albert Schweitzer, que já iniciaram o ano participando de um momento tão especial.