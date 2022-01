Movimentação na praia de Copacabana nesta sexta feira (31). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Movimentação na praia de Copacabana nesta sexta feira (31).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 01/01/2022 09:42

Rio - Os postos de atendimento médico montados pela Prefeitura do Rio para a virada do ano em Copacabana, na Zona Sul, atenderam 111 pessoas, entre a tarde de sexta-feira (31) e a madrugada deste sábado (1). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 11 pacientes com quadro grave, entre eles dois homens esfaqueados na festa, precisaram ser transferidos para unidades de saúde.

As duas vítimas de golpes de arma branca foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblom, e Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Eles passaram por atendimento durante a madrugada e tiveram alta logo pela manhã. Os dois teriam sido atacados por criminosos que praticavam furtos durante a festa.

Segundo a SMS, a maioria das pessoas que procurou um dos três postos montados na Avenida Atlântica teve pequenos traumas (pancadas, cortes, etc) ou passou mal devido ao excesso de bebidas alcoólicas. As estruturas de atendimento ficavam na altura da Ria Princesa Isabel, Praça do Lido e Rua República do Peru.

Além dos atendimentos de emergência, os postos também serviram como pontos de vacinação contra covid-19, do meio-dia até às 17h, desta sexta-feira. Ao todo, 370 pessoas foram imunizadas com a primeira, a segunda ou a dose de reforço, conforme o esquema vacina prévio de cada um.