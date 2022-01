Morador de Cabo Frio leva metade do prêmio da Mega da Virada - Marcello Casal JrAgência Brasil

Morador de Cabo Frio leva metade do prêmio da Mega da ViradaMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 01/01/2022 11:16 | Atualizado 01/01/2022 14:56

Rio - O ano novo já é de prosperidade para os dois ganhadores do bolão da Mega da Virada. Um deles, que vai receber metade do prêmio de R$ 378 milhões, fez o seu jogo na Loterias Zebrinha, no bairro de São Cristóvão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Em toda a cidade, o assunto é um só: quem é o novo milionário?

Também não faltou desconfiança sobre o resultado do sorteio na internet. No Facebook, seguidores da página da Rádio Itatiaia comentaram que a Mega da Virada é um “jogo de cartas marcadas” e uma “furada”, com os ganhadores já definidos antes do resultado oficial. Ao mesmo tempo, outros internautas lamentaram perder o prêmio.



É o caso de Cristiane Ferreira, de 46 anos, moradora de Irajá, na Zona Norte, que sempre faz a sua fezinha na virada do ano. “Primeiro, eu ia enlouquecer se ganhasse. Só ia pegar a minha identidade e ir para o aeroporto, viajar para o primeiro lugar que tivesse vaga. Mas não aconteceu”, contou.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o sorteio deste ano arrecadou R$ 1,51 bilhão com o total de 333 milhões de apostas. O número é 28% maior do que o de 2020 e 70,4% superior ao de 2018. Além do sortudo de Cabo Frio, um bolão com 14 cotas em Campinas, São Paulo, levou a outra metade do prêmio. Os números sorteados foram: 46, 32, 15, 12, 23 e 33.



Ainda segundo a instituição, 1.712 apostas acertaram cinco números, totalizando cerca de R$ 50 mil para cada um dos vencedores. Na quadra, cada um dos 143.494 apostadores levou R$ 866,88. O resultado foi anunciado na noite desta sexta-feira (31), ao vivo, na TV.

se algum amigo meu ganhou na mega da virada já pode se manifestar, já fiquei sabendo que o ganhador é de Cabo Frio — rapunzel de wakanda (@nanaa_araujo) January 1, 2022

uma das pessoas que ganhou na mega da virada é daqui de cabo frio e ñ foi eu, tô arrasado



* eu nem joguei

pic.twitter.com/v8sVMnI7dJ — PL (@PatroaLudmilla) January 1, 2022

Vagabundo foi passar o réveillon em Cabo Frio e capaz de ter ganho na Mega da Virada.



Enquanto isso em São Gonçalo... pic.twitter.com/1MQomlD039 — Bruno S. (@Brunosouza25) January 1, 2022

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci