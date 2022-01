Réveillon em Cabo Frio reúne milhares de turistas - Reprodução / Redes sociais

Réveillon em Cabo Frio reúne milhares de turistasReprodução / Redes sociais

Publicado 01/01/2022 12:49

Rio - Dois dos destinos turísticos mais procurados durante o fim de ano, Cabo Frio e Búzios receberam milhares de visitantes para as festividades de Réveillon. Em Búzios, o show pirotécnico foi realizado em quatros pontos da cidade: Manguinhos, Centro, Geribá e Rasa. Já em Cabo Frio, a atração aconteceu na Praia do Forte, cartão postal da cidade, e durou 10 minutos.



A prefeitura de Búzios confirmou a realização de uma força-tarefa de viaturas, estruturada para atender às demandas ocorridas durante o fim de ano. Cabo Frio, por outro lado, se preparou para receber cerca de 800 mil pessoas e a previsão de ocupação hoteleira era de 95%.



O movimento na Região dos Lagos já era alto na última semana do ano, mas a expectativa era ainda maior para os dias entre segunda-feira, 27, e sexta-feira, 31. De acordo com a ViaLagos, por volta de 208 mil veículos iriam atravessar a RJ-124.

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci