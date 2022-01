Fuzis apreendidos em Macaé - Reprodução Instagram

Publicado 01/01/2022 14:27 | Atualizado 01/01/2022 14:30

Rio - Um confronto entre criminosos e PMs terminou três suspeitos feridos, no início da manhã deste sábado, em Macaé, no Norte Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, policiais do 32º BPM (Macaé) foram surpreendidos a tiros que partiam dos suspeitos posicionados em entrada de comunidade no bairro Nova Holanda. Os suspeitos feridos foram socorridos e dois fuzis foram apreendidos com eles.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, um grupo armado teria atacado a viatura nas proximidades da comunidade, mas os policiais reagiram e, após a troca de tiros, dois suspeitos foram encontrados feridos. Com eles, foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56 e drogas. A dupla foi levada para o Hospital Público Municipal Dr. Fernando Pereira da Silva (HPM), no bairro Botafogo.

Ao chegarem no local, os PMs foram informados de que outro homem ferido por disparo de arma de fogo. Os PMs foram até o paciente e confirmaram se tratar de um dos envolvidos na troca de tiros na Nova Holanda.

O armamento apreendido com a dupla foi o primeiro de grosso calibre recuperado pela PM em 2022. Em 2021, só até novembro, já haviam sido apreendidos 341 fuzis. O número representa mais de 1 fuzil apreendido por dia no território fluminense.

O caso foi registrado na 123ª DP (Macaé).