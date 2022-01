Ações de fiscalização e patrulhamento foram intensificadas na orla da cidade - Divulgação

Ações de fiscalização e patrulhamento foram intensificadas na orla da cidadeDivulgação

Publicado 01/01/2022 13:48

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) informaram neste sábado que registraram, na noite do dia 31, durante a Operação Especial do Réveillon 2022, sete ocorrências de furtos e uma de roubo na praia de Copacabana. Cerca de 20 pessoas foram conduzidas para delegacias da região, como 12ª (Copacabana) e a 9ª (Catete), além da DEAT. Entre os conduzidos estavam quatro adolescentes. A maioria dos crimes foi de furto de telefone celular e houve também o furto de um cordão de ouro. Além disso, cerca de 20 pessoas foram conduzidas para delegacias após ocorrências registradas durante o patrulhamento e diversas abordagens foram feitas no calçadão e na areia por equipes da Guarda Municipal e da Subsecretaria de Operações da SEOP.



Entre os dias 29 e 31, somando as ações preventivas com foco no Réveillon, foram registradas dez ocorrências de prisão no bairro de Copacabana, incluindo o caso de um homem de 24 anos que usou um cutelo e uma faca para intimidar um casal e roubar seus pertences na madrugada do dia 30 para 31. Ele chegou a ferir uma das vítimas. Os guardas impediram o linchamento do homem e o conduziram para a 12ª DP.



Ao todo, um efetivo de 1.432 guardas municipais foi direcionado para a operação, sendo 491 responsáveis pela fiscalização e ordenamento do trânsito. Oitenta e sete reboques auxiliaram as equipes durante a restrição de estacionamentos na orla de Copacabana e no inspecionamento de irregularidades de trânsito nas vias do entorno.



No Parque Madureira, Zona Norte, equipes da Guarda Municipal foram acionadas por uma mulher de 30 anos que teve um aborto espontâneo. De acordo com a GM-Rio, ela recebeu o suporte de uma funcionária da Comlurb para ir ao banheiro e, ao identificar o sangramento, o SAMU foi acionado.