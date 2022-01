Balanço do esquema especial de transporte para o Réveillon é divulgado pela Secretaria Municipal de Transportes - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 01/01/2022 13:35

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes do Rio divulgou, na manhã deste sábado, 1°, o balanço do esquema especial de operação dos ônibus na Zona Sul, Barra da Tijuca e Recreio na virada do ano. As outras regiões da cidade onde houve queima de fogos não contaram com esquema especial de circulação viária.



As linhas com destino ao bairro de Copacabana pararam em Botafogo, já as linhas que passam por Copacabana com destino a outros bairros foram desviadas pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Na Barra da Tijuca e no Recreio, todas as linhas que atravessam a Avenida Lúcio Costa foram desviadas para a Avenida das Américas.



BRT

No BRT, o esquema foi o esquema regular dos sábados. No horário das 20h, acabou o período de embarque em todos os corredores com sentido Barra da Tijuca. O único sentido que funcionou entre 20h e 00h foi o da saída dos serviços da Barra em direção à Zona Oeste, Zona Norte e TransOlímpica.



A linha 17, do Corredor Cesário de Melo, funcionou normalmente até meia-noite. A operação de todos os serviços foi retomada às 4h deste sábado.



Metrô

O metrô funcionou na sexta-feira, 31, das 5h às 20h. Neste fim de semana, o horário de funcionamento é entre 7h e 23h, com baldeação na estação Estácio.