Rio de Janeiro segue com chuvas neste domingo, 2 - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 01/01/2022 14:31

Rio - Mais uma vez, o fim de semana não pede praia no Rio de Janeiro. O Sistema Alerta Rio informou que neste domingo, 2, o tempo seguirá instável na cidade, ainda por conta da influência de um corredor de umidade.



Haverá predomínio de céu nublado com chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e da noite. A previsão é de ventos fracos a moderados e temperaturas estáveis, com máxima de 33°C e mínima de 20°C.



Os cariocas começaram o ano com chuvas fracas em vários pontos da cidade, logo pela noite e de madrugada. Na Zona Norte, especialmente na Tijuca e no Centro, começou a chover por volta das 22h30, assim como nos bairros da Urca, na Zona Sul, e Jacarepaguá, na Zona Oeste. Na madrugada, às 5h15, Barra da Tijuca e Recreio, na Zona Oeste, Madureira, na Zona Norte, e Jardim Botânico, na Zona Sul, já acordaram com precipitações.



Corredor de umidade

O canal ou corredor de umidade é um nome popular para o fenômeno natural conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, que surge por causa do aquecimento durante o verão, quando o Centro-Oeste do Brasil fica com mais calor e mais umidade.



Com a migração Zona de Convergência Intertropical, onde se encontram os ventos do Norte e do Sul, essa oferta maior de calor no Centro-Oeste do país cria um corredor de umidade desde o extremo Noroeste do Brasil até o Sudeste, causando chuvas.