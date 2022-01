De acordo com a Polícia Militar, o caso foi encaminhado à 146°DP - Divulgação

Publicado 02/01/2022 10:04

Rio - Dois homens foram presos com um revólver calibre 38, um celular e munições durante abordagem realizada por policiais militares na noite do último sábado, 1. O caso ocorreu no bairro de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, quando uma equipe do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) abordou dois homens em uma moto. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso foi encaminhado à 146°DP (Campos).