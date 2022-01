Prefeitura aguarda chegada de imunizantes para dar início à vacinação - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Prefeitura aguarda chegada de imunizantes para dar início à vacinaçãoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/01/2022 11:36 | Atualizado 02/01/2022 11:50

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio planeja vacinar, de forma escalonada, 560 mil crianças a partir da segunda semana de janeiro. Para que o planejamento seja cumprido, o município informou que aguarda a distribuição das doses pelo Ministério da Saúde.

Nesta segunda-feira, postos de vacinação da cidade do Rio reabrirão para o primeiro dia de imunização contra a covid e contra a gripe de 2022 após o feriado do ano novo. De acordo com o calendário da prefeitura, esta semana é a vez do público de 55 anos tomar a dose de reforço ou quem tem mais de 18 anos e já tomou a segunda dose há mais de quatro meses.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a última remessa de vacinas da gripe, com 400 mil doses, foram enviadas no dia 10 de dezembro, pelo Instituto Butantan, e o estoque está no fim. O imunizante continuará sendo ofertado enquanto houver doses nas unidades. No caso de haver doses da vacina da gripe no posto de vacinação, a pessoa poderá tomá-la junto com a vacina da covid-19.

Ômicron

O Município do Rio avalia 94 casos suspeitos da variante Ômicron, além de um caso da confirmado por sequenciamento genômico, segundo a SMS. Além disso, a taxa de positividade dos testes para covid-19 subiu de 0,7% para 5,5% na última semana. A pasta diz que, com este índice, já é possível se considerar que haja transmissão comunitária da variante na cidade.

Todos os casos em investigação estão sendo monitorados pelo Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (Cievs) do município e algumas amostras estão sendo encaminhadas à Fiocruz, para sequenciamento genômico para confirmação. Todos os pacientes estão acompanhados e até o momento tiveram sintomas leves. Nenhum precisou ser internado.

Já a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que coletou 201 amostras de teste RT-PCR para covid-19 sugestivas para a variante Ômicron. Todas estão sendo investigadas. Desse número, 159 foram coletadas por unidades municipais de Saúde e serão sequenciadas por laboratório credenciado da Fiocruz. A previsão é que o resultado saia até o dia 7 de janeiro. As 43 amostras coletadas pela Rede DASA estão sendo sequenciadas pela própria rede. Até o momento, apenas um caso importado da variante Ômicron foi confirmado.

Os casos suspeitos são de pacientes de 12 municípios de sete regiões de saúde do estado. Por enquanto, não foram encontradas amostras sugestivas nas regiões Noroeste e Centro Sul. Nessas áreas, a Vigilância estadual fará uma busca ativa de amostras de PCR para verificar se também há casos sugestivos para a variante Ômicron.

Segundo a SES, o sequenciamento do coronavírus é feito como vigilância genômica, para identificar modificações sofridas pelo vírus no estado e embasar políticas sanitárias. As análises, segundo a pasta, vem sendo realizada desde janeiro sem interrupção, seja pelo Projeto Corona-Ômica-RJ ou pelos laboratórios de referência. Desde o início do sequenciamento do vírus SARS-CoV-2 no estado, mais de 6 mil sequenciamentos já foram realizados.