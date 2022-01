Tempo fica encoberto e Rio tem previsão de chuva nos próximos dias - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 02/01/2022 13:27

Rio - Nos próximos dias, a previsão é que o tempo chuvoso retorne ao Rio de Janeiro, com intensidade fraca a moderada e céu nublado até, pelo menos, quarta-feira, 4. De acordo com o Alerta Rio, apesar das chuvas na virada do ano, sobretudo na Zona Oeste, não foram registradas precipitações na maior parte dos bairros da cidade nas últimas 24 horas.

Para esta segunda-feira, 3, a previsão é de céu nublado ou encoberto e ventos fracos a moderados, com máxima de temperatura em 34ºC e mínima em 21°. A chuva chega fraca a moderada na parte da tarde e segue até de noite.



Já na terça-feira, 4, a temperatura varia entre 22° C e 33° C e a chuva ainda é de pouca ou média intensidade, mas isolada — ou seja, concentrada em algumas regiões ou bairros —, acompanhada de rajadas de vento também fracas ou moderadas.



Na quarta-feira, 5, as previsões se mantêm: chuvas de pouca ou média intensidade durante a tarde e à noite, e ventos fracos ou moderados. A temperatura muda pouco e deve ser entre 22° C e 34° C.



Previsão do tempo para este domingo

A previsão do tempo para este domingo, 2, é de chuva fraca, isolada, a qualquer hora do dia. Ainda por causa da influência do canal de umidade sobre a Região Sudeste, a cidade permanece com instabilidade e céu nublado. Os ventos variam de fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas seguem estáveis em relação ao sábado, 1°, com máxima de 33ºC.

