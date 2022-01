Pista central, sentido Centro da Avenida Brasil, registrou retenção na altura do Caju - Divulgação/Centro de Operações

Publicado 02/01/2022 16:57

Rio - Motoristas e viajantes que aproveitaram o Réveillon fora do Rio de Janeiro enfrentam lentidão no trânsito da volta para casa neste domingo (2). Quem decidiu voltar hoje à rotina após o feriado, encontrou pontos de congestionamento nas principais vias que ligam o Rio a outros municípios e estados.

Na Ponte Rio-Niterói, às 16h22, o tempo de travessia no sentido Rio era de 28 minutos, com lentidão dos acessos até a Grande Reta. Já o sentido Niterói tem fluxo normal e a travessia é feita em 13 minutos. No início da tarde de hoje, a pista central, sentido Centro da Avenida Brasil, registrou retenção na altura do Caju.

Por volta de 13h40, um acidente na Ponte, na altura do acesso pela Avenida Brasil, provocou congestionamento nas pistas lateral e central da via, na altura do Caju. Desde às 14h45, o trânsito da Avenida Brasil não teve mais retenção, após a liberação da faixa da Ponte onde ocorreu o acidente.

A Região dos Lagos é um dos destinos favoritos dos fluminenses para as celebrações de fim de ano, e as vias que dão acesso aos municípios praianos também tiveram grande movimentação ao longo dia. Às 16h, a pista sentido Rio da Via Lagos registrou fluxo intenso e tráfego lento, com lentidão do quilômetro 21 ao quilômetro 12, enquanto o sentido contrário teve tráfego e fluxo normal.

A BR-101 também tem trânsito lento no sentido Rio de Janeiro, com registro de retenção do quilômetro 317 a 322, de São Gonçalo a Niterói, na Região Metropolitana, às 16h25. A Rodovia Presidente Dutra também registrou lentidão, devido ao excesso de veículos. Às 16h25 o tráfego era lento na pista expressa da via, sentido São Paulo - Rio, entre os quilômetros 185 e 179, na altura do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.