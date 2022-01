Margarida, a tubarão fêmea do AquaRio - AquaRio/Juan Carvalho

Publicado 02/01/2022 18:51

Rio - Cariocas e turistas aproveitaram a tarde sem chuva e de muito calor na cidade para curtir a Praça Mauá, no Centro. O primeiro domingo de 2022 teve manhã e tarde com tempo abafado e sol entre nuvens. A família da Bahia, Orlando Falcão, 41, Enzo Falcão, 11, Katia Falcão, 40, chegou ao Rio neste domingo e já curtiu a primeira manhã para conhecer a área de lazer no Centro do Rio.

"O ambiente aqui é muito legal, tem policiamento e o melhor são as opções para as crianças", comentou Orlando, que voltava com a esposa e o filho do AquaRio.

Morador recente da Gamboa, vizinho da Praça Mauá, Leandro Arraes, de 30, também foi ao Boulevard Olímpico para aproveitar o dia de folga com a filha, Sofia Arraes, de 10: "Ela queria vir para andar de skate e acho que esse espaço aqui é ideal para esse tipo de esporte", disse.

Embora seja alternativa aos praticantes de esportes, Leandro pontua que a manutenção do espaço não tem tido a atenção necessária. "Já vim aqui em outros momentos e agora tenho visto muitas coisas quebradas".

O contador, Bruno Lopes, de 36 anos, levou o filho, Bernardo, de 6, para dar o primeiro passeio do ano e conta que prefere os locais abertos. "Com essa variante nova da covid-19 rolando, acho que não podemos vacilar, então sempre que saímos para o lazer é em áreas ao ar livre", disse.